Amorim quer ala desequilibrador e avançado rápido: Van Ewijk e Gyokeres encaixam no perfil

Amorim analisou os números da última Liga e pediu um lateral driblador e um avançado para atacar a profundidade. Assistências caíram da direita de Porro para a esquerda de Nuno Santos e a ideia é encontrar um desequilibrador, como Van Ewijk, para concorrer com Esgaio. Gyokeres tem a rapidez e a finta pedidas.

Rúben Amorim recorreu aos números para identificar lacunas no plantel para a sua ideia de jogo e deixou claro junto à Direção que precisa de um lateral direito desequilibrador e um avançado veloz, capaz de atacar a profundidade.

Sabe O JOGO que no primeiro caso, o treinador percebeu que depois da saída de Porro para o Tottenham as assistências do lado direito do ataque caíram: passaram de 11 passes para golo na 1.ª volta para sete, mesmo tendo o Sporting marcado mais cinco golos (38) na segunda. A grande influência de Porro foi agarrada pelos lances geniais de Edwards, mas dirigiu-se para a esquerda também: o flanco de Nuno Santos ganhou ainda maior preponderância após janeiro e passou de sete para dez passes para golo.