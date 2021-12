Amorim pode apostar mais: Sporting passou o Benfica, mas não é o favorito ao título

As "odds" das casas de apostas que permitem arriscar um campeão com antecipação de meses colocam o FC Porto na frente da corrida. Depois do dérbi, o técnico pode continuar a meter dinheiro.

Na antevisão do dérbi da última sexta-feira Rúben Amorim foi confrontado com as odds (chances) das casas de apostas, que não davam o Sporting como favorito, e o técnico deu o palpite de que se fosse ele, dessa forma, apostava ainda mais dinheiro no leão. Amorim teria terminado com bons rendimentos caso tivesse de facto feito a aposta e ainda vai a tempo de apostar na conquista do bicampeonato, pois o leão continua a não ser favorito.

O nosso jornal procurou entre as casas da especialidade as que já aceitam esse tipo de aposta a longo prazo e constatou que o Sporting está agora à frente do Benfica nas chances de vencer o título nacional, mas continua a ser o FC Porto o favorito, sendo que esta classificação é unânime em todas.

A casa de apostas Solverde é a que mais paga (2,60 euros por cada euro apostado) e a Betafair e a Smarkets as que menos lucro dão (1,35, que é curiosamente o máximo que se ganha apostando no FC Porto analisadas várias centrais). Pela via digital, foi possível verificar que, além das antes mencionadas, também a Bet365, a Skybet, a William Hill, a 888Sport e a SBK têm disponível esta modalidade de aposta a longo prazo.

Através de uma página que recolhe apostas, o valor médio das apostas para os leões é de 1,75 euros por cada euro apostado. O FC Porto, como favorito, é o que tem a média de menor rentabilidade (1,37) e o Benfica o que tem mais 82,5).