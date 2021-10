Declarações de treinador do Sporting em projeção ao jogo com o V. Guimarães, relativo à décima jornada da Liga Bwin, que se realiza este sábado, às 21h15

Momento de maior confiança: "Uma das grandes forças desta equipa é mesmo manter a forma de estar e de jogar mesmo quando não está num momento de menor fulgor. Já demonstramos ser muito fortes noutras fases. É bom estar num bom momento, mas temos que ganhar o próximo jogo. Já tivemos fases em que vencemos vários jogos e depois apenas uma derrota criou duvidas fora da equipa, o que é normal.. Vamos defrontar um a equipa com um excelente treinador, um projeto interessante, uma massa associativa muto grande. Fez um grande jogo contra o Benfica. Tem jogadores muito perigosos na frente, embora a equipa ainda esteja a ser construída. O treinador [Pepa] é muito talentoso. Estamos preparados e vai ser um bom jogo de futebol. Se não for, que ganhe o Sporting."

Análise à equipa do V. Guimarães: "Não tem a responsabilidade do jogo, mesmo sendo um clube enorme. Esse é perigo. A pressão está do lado do Sporting. São muito fortes a atacar, têm muito talento e são bem trabalhados. É difícil enfrentar uma equipa que ataca e pressiona. Nos vários jogadores, pode o André Almeida entrar, podem mudar guarda-redes, pode ser Rochinha, Edwards ou Quaresma nas alas. Há qualidade individual. Se o V. Guimarães perder [em Alvalade]não será problema, acontecendo ao contrário será um problema."

Marcadores de golos equilibrados: "Sou defensor da equipa. Se se mantiver assim, não tenho preferência nesse sentido. É tentar não sofrer e marcar como temos feito. Equipa vale por um todo. Vê-se isso pelos resultados e marcadores Se houver um como o Pote, que foi melhor marcador no ano passado, melhor, mas o foco está nos jogos e é indiferente quem marca os golos."

