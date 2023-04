Amorim pede "Sporting muito perfeito e Juventus um bocadinho abaixo"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, contra a Juventus, em Turim

Altos e baixos na utilização de Chermiti: "Não tenho plena noção, mas continuou a ser opção. O Paulinho lesionou-se, voltou. A renovação estava tratada, não tem a ver com as opções do treinador, se não ficaria de parte até renovar, mas não tratamos os miúdos dessa forma. Sabemos que vai ter dores de crescimento, podemos sempre mudar de ideias, logo veremos o plantel da próxima época."

Venceu em Turim pelo Benfica: "Não vai entrar nada desse jogo, foram clubes e situações diferentes. Tento transmitir aos jogadores e uso muito isso nos jogos, mas é apenas isso. Não vou tocar no assunto em que vim aqui ganhar pelo Benfica, são competições diferentes."

Danilo disse que Amorim é um chato e o Sporting é o seu reflexo: "Não ouvi o que ele disse, fico feliz por dizer que representa o que eu era como jogador. Amanhã faremos jus a essas palavras."

Chances de qualificação: "Só um Sporting muito perfeito e uma Juventus um bocadinho abaixo da sua melhor forma... Com todo o respeito queriamos vencer os jogos todos e ficámos frustrados [no penúltimo], depois com o Casa Pia temos de ficar zangados e frustrados com três golos sofridos. Amanhã é diferente e esperamos que o Allegri é que fique zangado. É um mundo diferente. Queremos entrar bem, tentaremos ter bola, mas concentrados o jogo todo, conseguem subir e baixar linhas, são mais experientes que o Arsenal."