Amorim: "Ovação feita a Slimani? A única estrela do Sporting é a equipa"

Declarações do treinador do Sporting, após o triunfo (2-0) sobre o Famalicão, em Alvalade, em jogo referente à 21.ª jornada da Liga Bwin, no qual o argelino se estreou e foi alvo de muitas palmas

Ovação a Slimani feita pelos adeptos: "É uma entrada normal. A única estrela do Sporting é a equipa. O Slimani deu energia, precisávamos disso. Os adeptos ajudam a puxar também. Tendo o Slimani no meio, poderíamos desbloquear o jogo por aí, com cruzamentos desde as alas. Mais do que dar minutos, foi o que o jogo pediu."

Combinação de Slimani com Paulinho: "Pode acontecer jogarem os dois juntos. Ou só um. O Slimani tem que crescer fisicamente, mas trabalha muito e vai adaptar-se. Quanto à gestão do plantel, é fácil. Fica tão claro quando um jogador entra num plantel, para não haver dúvidas. O Slimani integrou-se da melhor forma e é um grande reforço."

Jogo com o FC Porto: "Teremos tempo para falar sobre isso. Os jogadores precisam de recarregar baterias. No ano passado, fomos ao Dragão com 10 pontos de diferença e ficámos assim. Depois, aconteceu o que se viu no fim. Sabemos da importância do jogo, o que são nove pontos, confronto direto a pender para o adversário, vem a Liga dos Campeões e a meia-final da Taça. Vamos ao Dragão para ganhar."