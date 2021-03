Amorim, os pontos em disputa e a motivação extra dos adversários: "É claramente possível"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting após o triunfo caseiro sobre o Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 24ª jornada da Liga NOS.

Sensações: "São boas, fizemos um bom jogo, mesmo sem criar muitas oportunidades, tivemos um maior controlo, chegámos à frente com mais facilidade, o Dani [Daniel Bragança] também nos deu isso, fez um excelente jogo. Tivemos apenas uma ou outra oportunidade do Vitória. Fizemos um golo, depois fizemos outro invalidado. Estou muito satisfeito com eles, defendem bem, cada vez arranjam mais soluções. Vitória justa, é continuar."

Mais um jogo sem sofrer, mas apenas com um golo marcado: "Faz parte, ainda somos o segundo melhor ataque, agora é mais difícil marcar, as equipas fecham-se bem, temos de arranjar soluções para isso. Conseguimos sempre fazer um golo, e não sofrendo estamos sempre mais perto de ganhar. Eles são muito solidários uns com os outros e isso é uma grande força desta equipa."

É possível perder 10 pontos nos 30 que faltam disputar? "É claramente possível. O que temos de fazer é ganhar os nossos jogos e não dar motivação aos adversários. Quando tivermos que perder pontos que sejam os adversários a tirar-nos. Queremos ser sempre esta equipa muito solidária, trabalhadores. Enquanto ganharmos os nossos jogos não damos motivação extra aos adversários. É jogo a jogo, é assim que sempre pensámos e é assim que vamos pensar até ao final."

Possível vencer o campeonato sem perder jogos? "O objetivo é ganhar o próximo jogo, se pensarmos mais a frente vamos trazer mais ansiedade a uma equipa tão jovem. Vamos ter paragem de seleção, que os jogadores venham bem."