Amorim e o interesse em Edwards: "Esteve bem na Champions, é inglês..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Famalicão, marcado para este domingo (20h30).

Interesse em Edwards: "Não me preocupa nada. Estaremos mais preparados para a saída de jogadores, depois do verão. Tem o valor dele. É preparar o futuro do Sporting. O Marcus esteve bem na Champions, é um jogador inglês, o que pode mexer com o mercado."

Contactos com a direção: "Devido às condições que temos, preparamos as coisas com tempo. Tenho muito claro quais são as prioridades. A prioridade passa por melhorar os jogadores. O Ugarte quase não entrava, nesta altura, e, depois, acabou como um dos titulares. Precisamos de mais tempo. Vai ser tudo abordado. Estamos sempre a falar."

Forma de jogar: "Não se pode dizer que é um ataque fixo com Paulinho. Temos de ter atenção à velocidade dos centrais adversários. É uma equipa perigosa, João Pedro Sousa tem apenas uma derrota. Precisamos de ganhar. Temos de ter mais consistência.

Baixas para Famalicão: "Nuno Santos não conseguirá recuperar. Neto também não."