Amorim, o Vizela e o mercado: "Que os adeptos saibam que temos uma ideia muito clara"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Vizela, com início às 18h00 de domingo.

Vizela: "Espero um jogo difícil, diferente da primeira volta. Estão mais habituados ao momento, fizeram bons jogos e cresceram. Nós também, jogamos de forma diferente em alguns aspetos. Espero um jogo melhor, com o mesmo resultado. Precisamos de vencer, manter a nossa posição e tentar algo mais."

Derrota com Santa Clara: "Todos os jogos são perigosos. Os nossos rivais estão fortes, perdem poucos pontos, nós também. Temos de vencer e jogar melhor. Temos de ter mais agressividade e intensidade, esse é o grande foco. Olhámos muito para nós, vimos o que temos de fazer melhor, não deixar o adversário chegar com tanta frequência à nossa área. Sofremos tantos golos em duas jornadas como nos outros jogos da Liga, isso são sinais. Qualquer derrota pode fazer abanar os sportinguistas. Já tivemos uma desvantagem maior para o primeiro e com Champions pelo meio e soubemos dar a volta."

Mercado, interesse em Edwards "Os jogadores que vierem são a pensar no presente e futuro. O Vitinha desmentimos para que não existam mal entendidos. Quem vier será a pensar nesta e nas próximas épocas."

Tabata de saída? "Se perdermos algum jogador não vou comentar. Passa por mim. É um pouco hipócrita dizer o que sinto por trocar jogadores. Vamos fazer o melhor para o grupo. O Paulinho foi um exemplo, esperámos até o ter. Que os adeptos saibam que temos uma ideia muito clara. Olhamos para a formação, jogadores com formação e que possam vir ajudar. Estou muito satisfeito com o nosso grupo. O plantel dá garantias para o resto do campeonato."