Amorim: o triunfo "justo" contra o Leça e ainda o Santa Clara: "Falhou a base da nossa equipa"

Declarações do treinador do Sporting na flash interview após o jogo com o Leça, no qual os leões triunfaram, por 2-0, e apuraram-se para as meias-finais da Taça de Portugal

Derrota contra ao Santa Clara: "Em relação ao último jogo, obviamente que gostava de lá estar para dar a cara. Até nisso tenho tido azar e sorte. Na altura, em que tivemos mais derrotas, era o Emanuel a falar. Não tinha o curso [nível IV de treinador]. Foi difícil para mim. É muito mais difícil para um treinador estar em casa 90" a ver a equipa jogar, muito mais do que estar em casa sem sintomas de covid-19. Isso é mais prejudicial para um treinador. Por isso é que hoje veio o plantel todo. Elevámos muito a fasquia e sabemos que não fomos a equipa que costumamos ser naquele jogo. Há que melhorar os aspetos que falharam naquele fim-de-semana."

Falhas nos Açores: "Falhámos na agressividade. Essa é a base da nossa equipa. Eles jogadores perceberam-no. Em tantos jogos, ter um dia assim, foi mais difícil para mim por não estar lá. Assim que os vi, disse-lhes que faltou agressividade e intensidade, muitas altas na nossa equipa. Foi óbvio."

Diferença para jogo na Taça de Portugal: "Hoje fomos mais intensos, sérios, comprometidos, marcámos relativamente cedo, não demos muitas oportunidades e foi uma vitória justa."

Estratégia para enfrenta Leça: "fazemos a rotação que sempre fizemos. Não interesse se ganhamos ou perdemos. Temos uma ideia e fazemos rotação. Quero jogadores frescos para treinar amanhã e é essa gestão que fazemos. Precisam de estímulos diferentes. O objetivo é ganhar jogos em todas as competições."