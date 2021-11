Amorim: "O treinador vai ficar muito tempo e terá a oportunidade de voltar a renovar"

Rúben Amorim com Frederico Varandas

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta quarta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Varzim, na Taça de Portugal.

Pausa para jogos internacionais: "Já temos competições suficientes. É bom para alguns desligarem, para lembrarem, para ter espaço para trabalhar e ter esse tempo. Também temos perdido muitos jogadores, e é um bom sinal, seleções jovens. Vou dar o exemplo do [Gonçalo] Esteves na sub-18. Por aí poderia haver maior ligação, e também é culpa nossa, poderíamos fazer uma ligação melhor com a Federação [Portuguesa de Futebol]. Há jogadores muito novos aqui que podem ter a oportunidade nessas fases em que perdemos jogadores. Por exemplo, o Inácio não poderá jogar [esteve com a sub-21]."

Relação com a FPF: "Há certos jogadores que vão às seleções mais jovens que poderiam estar integrados na nossa equipa. Mas cabe a nós falarmos com os selecionadores e a seleção para tentar ajustar aqui e ali e depois mostrarmos que utilizamos os jogadores quando eles ficam cá. É a única coisa que eu acho que pode melhorar nessas paragens. Temos também agora uma série sem tempo para treinar e os jogadores também precisam desligar para manter o nível."

Jogadores na Seleção: "Os jogadores querem ir à Seleção, e fazem bem. Valoriza os jogadores. Como vocês sabem, isso passa também pela valorização dos jogadores e por se vender os jogadores. Quando são internacionais têm outro valor. Mas não dou qualquer crédito a isso, é normal, faz parte do futebol. Mas não dou qualquer valor a isso."

Renovações de contrato: "Queremos os jogadores por muito tempo connosco. O treinador também vai ficar muito tempo e terá a oportunidade de, no futuro, se Deus quiser, voltar a renovar, sabendo que, como eu disse sobre a missão do mister Fernando Santos, se não ganhar jogos posso ter o lugar risco como todos os treinadores."

Contrato longo: "E como sempre eu disse, a única diferença é que têm que pagar mais para eu sair. Estamos todos felizes aqui, sabendo que na parte boa é fácil estar feliz num sítio. Quando os resultados não aparecem, tudo se complica. É tirar essas ilações dos outros e manter o foco em todas as competições como é o jogo com o Varzim."