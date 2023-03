Amorim, o rumor Tottenham e Porro: "Teria mais dificuldades para jogar agora..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para este sábado (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin.

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara e foi questionado sobre o alegado interesse do Tottenham, que recentemente despediu Antonio Conte. Elogiado por Porro, o técnico não acredita que vá trabalhar nos próximos tempos com o lateral espanhol, que rumou ao emblema londrino no mercado de janeiro.

"Eu gostava muito de trabalhar com ele, mas é difícil comprarmos o Porro. Fez a sua escolha. São campeonatos diferentes e ele também foi ganhar um salário muito diferente. Eu falo com ele algumas vezes, assim como falo com o Matheus [Nunes]", atirou.

Amorim aproveitou mesmo para deixar um elogio a Esgaio. "Porro teria mais dificuldades para jogar agora. O Esgaio está muito bem", vincou.