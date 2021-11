Amorim, o papel "difícil" de Fernando Santos e uma convicção: "Marcará muitos golos pela Seleção"

Declarações do treinador do Sporting durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin

Pedro Gonçalves de fora da convocatória da seleção: "Ele esteve lesionado, o Félix também não esteve. É difícil, hoje em dia, ser selecionador nacional. Há muitas opções. Fico triste por ele, contente por mim. A última vez que lá foi lesionou-se. Ainda estamos a gerir cargas [no treino]. Fico contente porque vou trabalhar com ele durante duas semanas. Há jogos para preparar. O Pote vai ser jogador de seleção durante muitos anos. Vai marcar muitos golos pela seleção e manter-se muitos anos no Sporting."

Sarabia fazia falta para melhorar ataque: "Os três da frente não estão garantidos. Há uma semana, estávamos a falar que o Pedro Gonçalves estava numa seca de golos e que o Paulinho não fazia golo. O tal trio não funcionava tão bem. Relembrar que no Nuno Santos tem tido um impacto muito grande na equipa em golos e assistências e creio que vai fazer uma época melhor do que a passada. O TT tem tido alguns problemas, mas pode jogar, o Jovane foi essencial no início do ano. Não há qualquer garantia sobre os três da frente. Têm estado bem e tento dar continuação a isso, sabendo que as características dos jogos tem grande influência. Todos estão preparados para jogar e não faço qualquer relação com a forma como equipa atua. Não podemos passar de uma equipa que tinha dificuldade em fazer golos em vários jogos para um cenário em que está tudo bem, porque joga o Pablo, o Paulinho e o Pote. O aumento da qualidade da equipa ajuda a que todos apareça em bom plano."

Condições físicas do Tiago Tomás e do Porro: "O Tiago Tomás está recuperado e fez apenas dois treinos. Hoje, esteve mais livre. Vai ser convocado, não pode jogar muito tempo, mas gostamos muito do TT, tem umas características únicas. O [Pedro] Porro está fora, assim com da seleção [espanhola]. Há que olhar para o lado positivo. Temos duas semanas para o recuperar, para uma nova série de muitos jogos. Temos o [Ricardo] Esgaio e vamos levar o [Tomás] Esteves. O Porro tem a sorte de ter duas semanas sem competição, tem que aproveitar ao máximo, recuperar bem, porque depois é difícil voltar à equipa, como acontece com todos."