Amorim, o justo campeão e a posição no Sporting: "Se calhar é a única maneira de eu sair..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 21h15 de sexta-feira

Quem merece ser campeão? "Quem for campeão. Quem não mereceu ser campeão este ano? O Sporting. O Braga fez por isso, o Benfica fez por isso e o FC Porto fez por isso. Nós tentámos, demos o máximo, não foi por falta de esforço. Foi falta de capacidade de sermos competitivos. Não vou dizer quem merecia ser campeão, quem não merecia de certeza é o Sporting."

Fragilizado? "Nas conversas que tivemos com o presidente e com o Viana, a primeira coisa que disse era que punha o lugar à disposição devido à falha dos objetivos. Isso foi uma coisa muito clara, logo no início. Eu sei disso, mas se calhar é a única maneira de eu sair do Sporting. Quando está tudo bem, eu nunca quero sair, esta poderá ser a única maneira de o treinador sair. Quando falo de fragilidade... Eu sinto o apoio de toda a gente, tenho uma confiança enorme no nosso trabalho, acredito que vamos ser mais competitivos, agora eu também já vejo futebol há muito tempo e sei bem como são as coisas. Sei bem o que vem aí para a próxima época. O nosso trabalho é vencer jogos. Acredito que vamos dar a volta à situação e vamos voltar ao nosso normal, ganhar muitos mais jogos do que perder. Sabendo que futebol é como é, depois de uma época difícil, torna a outra época mais difícil, com menos crédito. Mas acredito que vamos dar a volta."