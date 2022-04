Amorim, o caso Slimani e a possível reação dos adeptos: "Não vou decidir pelo gosto de alguém..."

Declarações do treinador do Sporting em conferência de antevisão ao duelo com o anfitrião Boavista, relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta segunda-feira (20 horas)

Slimani para o próximo jogo: "Já disse tudo o que tinha a dizer. É um assunto encerrado. Vai estar de fora do jogo com o Boavista. Vamos entrar com 11, gostamos da forma como jogamos, sem referências ofensivas. No ano passado, jogamos várias vezes sem referência. Vamos para vencer. Eu tenho uma responsabilidade completamente diferente do Slimani. O assunto está arrumado. Tudo o que tinha a dizer, disse ao Hugo Viana e cara a cara aos jogadores."

Reação dos adeptos perante os maus resultados e afastamento de Slimani: "Disse que todos os jogadores são responsabilidade minha. Não queria [o Slimani] no início, depois vi que nos fazia falta. Todos os jogadores do plantel foram escolha minha. Não ter funcionado é inteiramente responsabilidade minha. Sou um funcionário do clube, sei o meu lugar. Não disse que fico eu ou fica ele. Tenho de tomar decisões que não são populares. Não vou decidir pelo gosto de alguém. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador estiver a ganhar. Quero deixar o Sporting melhor do que o encontrámos."