Amorim: o campeonato, as goleadas e os direitos televisivos

Rúben Amorim prepara o jogo com o Casa Pia

Declarações do técnico do Sporting, na conferência de antevisão ao encontro com o Casa Pia, dos oitavos de final da Taça de Portugal

Rúben Amorim foi esta terça-feira questionado sobre o campeonato português, tendo referido que a prova te de melhorar no futuro e mencionando a centralização dos direitos televisivos como um fator a favor.

"Acho que o campeonato tem de melhorar, e vai melhorar. Em relação às goleadas, só nós é que ainda não tivemos, por isso, falta a nossa parte, sabendo que os jogos são todos difíceis. O último jogo, o 3-0 frente ao Gil Vicente, não reflete a dificuldade do jogo. Isto pode mudar de um momento para o outro", comentou.

"No ano passado também tivemos uma série de vitórias e depois, em quatro jogos, ganhámos só um. É não olhar para o lado, não pensar que isso será a regra, é ganhar todos os jogos e conquistar o máximo de pontos. Penso que com estas decisões de equilíbrio dos direitos televisivos, mais dinheiro espalhado pelas equipas, o campeonato vai melhorar", completou.