Amorim, o adeus do FC Porto à Liga Europa e o Benfica: "Eliminou uma grande equipa"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo de Guimarães, agendado para as 20h30 de sábado.

Sporting e FC Porto agora sem provas europeias: "Há diferença na preparação dos jogos. Obviamente que há mais risco de lesão quando há mais jogos, mas sinceramente sinto falta dos jogos a meio da semana. As semanas são mais longas e acho que é sempre bom jogar. Quando se tem o plantel todo, é sempre melhor jogar a meio da semana. Os jogos também ajudam e a equipa habitua-se isso. No fim é que se fazem as contas. Pouco interessa o que se passou. No final logo se vê se ajudou ou não. Enquanto treinador do Sporting, sinto falta dos jogos a meio da semana. Tenho mais tempo para preparar os jogos ao fim de semana, mas isso não quer dizer que seja mais fácil ganhá-los."

Ajax eliminado pelo Benfica: "Não vi os jogos e não posso fazer comparações. O Benfica eliminou uma grande equipa, de um país em que estamos em competição com os pontos [do ranking da UEFA]. É sempre bom."