Amorim: "Novo Mourinho? Ele já me mandou mensagem, diz que o novo e o velho..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Arsenal-Sporting (1-2 após desempate por penáltis), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Inexperiência dos jovens do Sporting foi o que o fez tardar as substituições? "Não, foi porque a equipa estava tão bem que não queria mexer. Ninguém me pareceu cansado, todos queriam atacar. Os jogadores estavam motivados e eu não quis mexer na dinâmica. O Dário [Essugo] entrou e esteve muito tempo lesionado. Dos jogadores jovens que vi em campo, todos podem atingir o nível do Arsenal. Agora precisam de crescer e dando exemplo do Dário, fez um passe e isolou o jogador do Arsenal. [Depois disso] A forma como jogou demonstra muito caráter num miúdo de 18 anos".

Em Inglaterra já lhe chamaram "novo Mourinho": "Nunca mais vai haver um Mourinho. Ele já me mandou mensagem, diz que o velho e o novo estão na próxima fase (risos). Eu não me esqueço do que passámos este ano e do que passamos há umas semanas, em que houve lenços brancos na eliminatória contra o Midtjylland. Estou feliz cá e quero ganhar pelo menos mais um campeonato com o Sporting. Não procuro nada e não sei o dia de amanhã. Não vai haver novo Mourinho e quero seguir no projeto do Sporting".

Como viveu os penáltis? Voltou a não querer ver... "Eu nunca vejo, depois fui falar com o [Hugo] Viana sobre um assunto que não posso dizer. Nunca vejo os penáltis e agora vou manter isso".