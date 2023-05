Amorim: "No momento em que estamos, tudo pode ser utilizado como um problema"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, marcado para este domingo (20h30) e referente à 33ª jornada da Liga Bwin.

Preparação: "A semana foi boa, longa. Pudemos preparar coisas, não só para este jogo, como também coisas que queremos ver na equipa no futuro. Tivemos uma folga a meio da semana, como é normal nas semanas longas, e voltámos com o foco do que vai acontecer contra o Benfica. Preparámos bem, escolhemos a equipa, porque a semana longa permite aos jogadores lutar pelo lugar. Vamos apresentar um onze preparado para vencer o jogo."

Folga a meio da semana e alguns jogadores no concerto dos Coldplay: "No momento em que estamos, tudo pode ser utilizado como um problema. Agora, ou penso pela minha cabeça ou tento ir pelo que as pessoas pensam. Desde que estamos aqui, numa semana tão longa, fazemos sempre uma quebra, porque treinamos muito forte num dia e noutro, por isso, no seguinte, foi sempre o que fizemos. Já tenho alguns anos disto, apesar de ser novo, e sei que isso pode ter alguns problemas, mas eu penso é em como ajudar os jogadores. Vou fazer diferente, esta semana, para mostrar às pessoas que é diferente e os meus jogadores ficam a pensar que o treinador vai consoante a onda? Ou faço tudo aquilo que faço, em segundo, terceiro ou quarto lugar? A explicação está aí. Dois dias de carga forte, temos de descansar, até para a cabeça dos jogadores. Temos dois dias para preparar, com muito aspeto tático, é suficiente para vencer o jogo. É mais um jogo do campeonato do Sporting. O Sporting tem de vencer todos os jogos, portanto, não é diferente."