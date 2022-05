Amorim: "No futebol é tudo ou nada. Não ganhámos o campeonato, é nada"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara (sábado, 20h30), da 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

O treinador Rúben Amorim classificou hoje a época do Sporting com um "zero", após falhar a revalidação do título de campeão da I Liga portuguesa de futebol, conquistada este ano pelo FC Porto.

"No futebol é tudo ou nada. Ou se ganha e é 10, ou não se ganha e, num clube grande, é zero. Não gosto de estar a dar um número porque pode haver interpretações do que é um cinco, um sete ou um oito. No futebol é tudo ou nada. Não ganhámos o campeonato, é nada", atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, com o Santa Clara, da 34.ª e última jornada.

Nesse sentido, Amorim vincou que a possibilidade de igualar os 85 pontos da época passada, com a qual se sagrou campeão nacional ao serviço dos "leões", se vencer o Santa Clara na última jornada, também não lhe diz "nada".

"São tempos diferentes, sensações diferentes. Ganhar com 70 pontos tem mais sabor do que o segundo lugar com 85 pontos. Perdemos o campeonato, vamos lutar pelo próximo, sabendo que há três equipas que lutam pelo campeonato e só há lugar para um [campeão]", desvalorizou o treinador dos "leões", em Alcochete.

Depois, questionado sobre a possibilidade de as arbitragens terem interferido no desfecho do campeonato, o técnico recusou "fazer uma avaliação dos árbitros", e aproveitou para lembrar que deu os parabéns aos "dragões" pelo título, o que não terá acontecido na época passada, no sentido inverso.

"Dei os parabéns ao campeão, coisa que não aconteceu em relação a nós. Eu fiz o meu papel, porque é assim que temos de gerir as coisas. Simplesmente dei os parabéns ao FC Porto, foi campeão e, quanto a mim, nos momentos chave foi um justo campeão", avaliou.

E com o título resolvido, assim como a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, face ao segundo lugar assegurado, o técnico começou por revelar que vai promover alguma rotação na equipa, frente ao Santa Clara, para "aproveitar todos os minutos para crescer como equipa".

Instado a revelar o "onze" titular, acabou por fazê-lo antes de pedir aos jornalistas, com boa disposição, para "não dizer ao Mário [Silva]", treinador dos açorianos.

"João Virgínia, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Porro, Palhinha, [Daniel] Bragança, Nuno Santos, Pote [Pedro Gonçalves], Pablo Sarabia e Tabata", desvendou.

O Sporting recebe o Santa Clara no sábado, em partida da 34.ª e última jornada da I Liga, com início marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade, e arbitragem de Hugo Miguel (AF Lisboa).