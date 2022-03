Rúben Amorim: "O Benfica ainda pode ser campeão, tudo é possível"

Declarações do treinador do Sporting, antes do encontro com o Moreirense, agendado para as 20h15 de segunda-feira.

Contas antes da paragem das seleções: "Já houve uma fase em que fazíamos mais contas. Não vale a pena. Vamo-nos adaptando ao campeonato. Sabemos da distância para os dois rivais. Depois torna-se tudo mais difícil Objetivo é vencer o Moreirense. Temos semanas mais longas, temos de preparar o jogo e ganhar as partidas todas. Não vale a pensa estar a pensar, não sabemos que vai acontecer ao Benfica, ao FC Porto, ao Braga."

Segundo lugar: "Não arruma a questão do segundo lugar. Estaria a dizer que estaríamos fora do título, caso o FC Porto vença. O nosso objetivo é ganhar ao Moreirense. Tendo todos, vai aumentar a competitividade da equipa. O Benfica ainda pode ser campeão, tudo é possível."