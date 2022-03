Amorim: "Não vou recompensar jogador nenhum que tenha o ego muito grande"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao embate com o Vitória de Guimarães.

Difícil gerir egos? "O Sporting está em primeiro lugar, eles sabem que podem jogar todos, foi assim desde o primeiro momento. Quem tiver o ego muito grande e quiser sempre jogar não vai ter hipóteses nesta equipa, porque os outros podem muito bem jogar. Fui sempre aquele jogador polivalente, que trabalhava e que às vezes ficava para segundo plano e sempre vivi bem com isso. Não vou recompensar jogador nenhum que tenha o ego muito grande. Vou recompensar os outros que trabalham sempre. Eles sabem disso, temos essa ligação, já nos conhecemos bem, não há qualquer problema com isso. Aqui não estou a dizer que o outro é melhor do que o que não vai jogar. Quer dizer que para este momento esta é a melhor equipa e eles entendem isso bem."

Sporting pensa em títulos: "Toda a gente no Sporting pensa em conquistar títulos, sabemos que estamos em devantagem, mas nao vale a pena fazer muitas contas. Queremos jogar cada vez melhor, ganhar os jogos todos. Penso que temos de ganhar praticamente todos ou mesmo todos para termos alguma chance. Ainda temos a Taça de Portugal onde que tudo pode acontecer. A cabeça de toda a gente está direcionada para os êxitos, sabendo que no fim poderá acontecer ou não, mas temos de fazer a nossa parte, e a nossa parte passa por jogar bem e sermos uma equipa cada vez melhor."