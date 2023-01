Amorim: "Não vou falar sobre os lances, estou mais preocupado com outras coisas"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota frente ao Marítimo, 1-0, na Madeira, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin.

Sporting pode queixar-se da arbitragem? "Não vou estar a falar sobre os lances, não me cabe a mim e estou mais preocupado com outras coisas."

Análise: "Na primeira parte não entrámos bem no jogo, com falta de capacidade nos duelos, eles foram mais fortes do que nós nessa fase do jogo. Nós com problemas para sair a jogar, nunca conseguimos assentar. Apesar de não haver grandes oportunidades, talvez no início uma do Marítimo e depois nós começámos a equilibrar o jogo. O Marítimo deixava-nos três para três atrás, às vezes homem para homem e nós tínhamos de ser melhores. Metíamos a bola na frente, ganhávamos a segunda bola por vezes e não fomos rápidos o suficiente para criar mais perigo. Na segunda parte penso que entrámos muito diferente da primeira, acaba por haver o penálti e aí torna tudo mais complicado, porque o Marítimo ficou obviamente a defender o resultado, e nós aí tivemos algumas situações, tornou-se tudo muito confuso, muitas paragens, já sabíamos disso, eu faria igual."

Lances polémicos: "Em relação aos lances já disse que não ia comentar. Não quero comentar, nunca o fiz e é bom estar numa situação como esta e não estar a comentar."