Amorim: "Não vejo os jogos dos outros grandes. Sei é que o Sporting está bem"

Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após o triunfo por 2-0 frente ao Belenenses, na terceira ronda da Liga Bwin.

Sporting está melhor do que os outros grandes? "Os jogos variam muito. Não vejo os jogos dos [outros] grandes. Sei é que o Sporting está bem. Jogámos com o Belenenses, que mudou muita gente, tem muitos jogadores inexperientes. Custa fazer uma equipa. Mantivemos a maioria dos jogadores. Fomos buscar jogadores de qualidade. Todos os jogos são diferentes."

Maior competitividade no campeonato? "Não faço ideia. Acredito que podemos vencer todos os jogos, mas também podemos perder. Não somos assim tão melhores, há equipas que mudaram mais jogadores do que nós, isso pode ter influência no início. Tudo pode acontecer. O Famalicão é o próximo adversário, ainda não ganhou um jogo, mas sabemos a qualidade que tem."

Gestão: "A gestão do grupo é feita com o trabalho de cada um durante a semana. Esta equipa vive da união que tem e essa vem das vitórias e do facto de todos se sentirem importantes. A equipa precisa de sangue novo e todos estão preparados, como demonstrámos hoje. Precisamos de toda a gente viva para formar uma equipa mais forte. Os jogadores estão mais adultos. As vitórias e os jogos trazem isso, mas há que continuar a trabalhar."