Amorim: "Não serve de nada se não utilizarmos em nosso proveito e relançarmos a época"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Arsenal em Londres (1-1 e 3-5 nas grandes penalidades), na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa

Demora nas substituições: "O jogo está a correr tão bem, às vezes alguma mexida não tem a ver com o talento. Pensei que mexendo em alguma peça podia alterar. Não queria parar esse momento da equipa."

Força do rival e feito leonino: "Não há um único do Arsenal que não tenha atuado, até o guarda-redes titular que não jogava na Liga Europa. Mas não interessa, eles são sempre fortes. Lidámos bem com os dois jogos da eliminatória e acabamos por merecer."

Projeto: "Disse antes do jogo que não mudava nada o projeto e o caminho a seguir. Mas ajuda. Agora temos de recuperar os jogadores nesta paragem. Esquecer e arrumar completamente, não serve de nada se não utilizarmos em nosso proveito e relançarmos a época."

