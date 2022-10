Amorim não esquece derrota em Marselha: "O jogo pode acabar em nove minutos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em antevisão ao Sporting-Marselha, partida relativa à quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que está marcada para quarta-feira, às 20h00.

Equipa aprendeu com os erros? Os adeptos têm sido compreensivos... "Em relação aos adeptos, mesmo com resultados maus, os adeptos têm estado atrás da equipa. Não me lembro de haver tanta calma no clube noutras épocas e isso ajuda-nos a trabalhar. Espero um estádio cheio, barulho e ainda bem porque vamos jogar com uma grande equipa. Não podemos perder de vista a capacidade do Marselha, está em segundo na Liga francesa e reforçou-se como reforçou. Aprendemos com os erros e sobretudo com a segunda parte do Santa Clara. O jogo pode acabar em nove minutos, foi o que aconteceu em Marselha. Temos de estar sempre no máximo".

Franco Israel vai ser titular? "Obviamente que não é tão experiente como o Adán, nem tem tanto tempo de jogo, mas vai começar a ter. Não dá para mudar o estilo de jogo em função de um jogador, às vezes alteramos uma ou outra coisa, mas o Franco foi escolhido com as características da equipa. Vai ter de jogar com os pés e arriscar como o Adán fez, mas mais do que preocupados, estamos entusiasmados. Ele vai jogar e está preparado porque já trabalha há algum tempo aqui, já jogou na Juventus e é internacional pelas camadas jovens do Uruguai".