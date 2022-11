"Eu não concordava em parar por completo a competição. Seria uma segunda pré-época, sem jogos..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Farense, em Alvalade, referente à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Proveitosa a paragem? "Duas semanas muito boas, os jogadores aproveitaram e relaxaram com as famílias, depois voltámos ao trabalho e tivemos tempo para trabalhar os nossos princípios, o que não tínhamos tido este ano. O Sotiris voltou da seleção, Essugo também, assim como o Mateus Fernandes, voltaram da seleção e tiveram tempo para adquirir conhecimentos dentro do que queremos para a equipa. Também foi bom para os outros, porque tínhamos muitos jogos, pouco treino e relembrámos tudo isso. Pena que o St. Juste, que estava em dúvida, acabou de levar uma pancada no joelho, pela forma como saiu não sei como vai ser e vai ser avaliado, mas também treinou e melhorou os índices todos dele. Treinar ajuda sempre as equipas a melhorar e vamos agora ao jogo, com o Farense, uma equipa de II Liga, candidata a subir, com jogadores muito experientes, com um treinador que eu conheço bem, que trabalha muito bem, especialmente a defesa, a forma como se organiza, podem jogar jogadores como Pedro Henrique e Lucão, referências ofensivas e nós, não tendo uma defesa muito alta, temos que estar preparados para esse tipo de jogo, se jogar lá o Rui Costa será diferente, depois o Vasco é muito rápido, o Ponde, que fez a formação no Sporting. Conhecemos bem a equipa do Farense, deu-nos tempo para isso, é uma competição que queremos vencer e acima de tudo queremos vitórias consecutivas. Vimos de duas vitórias consecutivas, temos que voltar a ganhar e esse vai ser o objetivo."

Sérgio Conceição e Roger Schmidt manifestaram posições contrárias ao facto de se estar a disputar um troféu interno ao mesmo tempo que um Mundial: "Não há nada melhor do que treinar, mas também ter jogos, para avaliar como está a equipa, etc. Eu não concordava em parar, o meu pensamento é que temos muito para melhorar e se parássemos completamente teríamos que mandar os jogadores de férias ou então seria uma segunda pré-época, sem jogos, em que podíamos fazer particulares, que não é a mesma coisa. Tendo este Mundial agora, temos esta prova, vamos manter os índices e preparar o futuro, esse é o objetivo, mais do que pensar no que deveria ser. Na minha cabeça a única coisa que penso é como nos vamos apresentar melhor no reinício do campeonato. Pareceu-me uma boa solução que vi com bons olhos porque os jogadores também tiveram tempo para descansar e nós precisamos de melhorar muito. Mesmo não tendo jogadores importantes há outros que precisam de jogar."