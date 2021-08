Amorim: "Na primeira parte, o Pedro não esteve cá, deve ter sido pelo barulho"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à SportTV após a vitória por 3-0 frente ao Vizela.

Segunda parte: "Entrámos bem no jogo, sabíamos que o Vizela na primeira parte ia tapar muito os espaços, eles defenderam bem, com muitos jogadores, fizemos o Vizela correr e podíamos ter feito golo na primeira parte. Falhámos um penálti, criámos ocasiões e depois de fazermos o primeiro ficou tudo mais fácil. Houve um momento que depois do primeiro que desligámos um pouco, mas a vitória é completamente justa."

Rúben Vinagre: "Sem dúvida, demonstrou toda a capacidade que tem, teve algumas dificuldades físicas, portou-se muito bem, é um miúdo que pode crescer muito, mas confirmou tudo o que sabíamos. Já tinha provado e tem trabalhado muito para ser opção e crescer como jogador."

Melhorias: "Temos que melhorar, obviamente, na finalização. Já estivemos muito bem na posse com uma equipa que veio da II Liga e é normal esta ansiedade. Até nós tivemos, imagino a equipa do Vizela. Temos mais paciência com a bola mesmo com os adeptos, o que é bom, mas temos que crescer em muitos aspetos."

Adeptos: "Custou mais ao Pedro [a adaptar-se aos adeptos]. Na primeira parte, o Pedro não esteve cá, deve ter sido pelo barulho. Eu gostei, eles têm que se habituar, a velocidade é diferente, a grande limitação é que não consigo falar com os jogadores, eles não me ouvem. Os adeptos são mais um jogador."