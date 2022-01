Amorim mantém opinião e afirma: "Podemos dar o caso dos genitais do Nuno Santos como encerrado"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Braga (1-2)

Jogo: "Ao arriscar tudo, deixámos espaço para transições. Quando são falhas técnicas o treinador aguenta bem. Não houve falta de entrega, jogadores deram tudo. Estivemos sempre por cima, apesar das duas partes distintas."

Pote: "Não saio desiludido. Grande jogo. Faz parte da vida, falhar dois golos."

Penálti: "Não vi, não vou estar a comentar. O jogo mudou depois do penálti, mas só depois disso."

Anteriores jogos: "O resultado devia ter sido diferente. É futebol. Na primeira parte, as ocasiões foram nossas. Na segunda parte, o jogo estava controlado. Fomos nós que falhámos na ligação. Houve jogos que não dominámos e ganhámos. Desta vez foi o contrário."

Nuno Santos: "Nada arrependido. As palavras ajudaram o castigo. Quando falei das imagens, eram as imagens da confusão. Arranjaram-se outras imagens. O Nuno Santos não se virou para o público. Falei com o jogador. Vi as vossas imagens. O Nuno disse que não foi para o público. Podemos dar o caso dos genitais do Nuno como encerrado, se vocês concordarem."

Bragança: "O Matheus foi pelo jogo que fez, pela capacidade de chegar a todo o lado. O Bragança jogou o último. Depende das características. Com jogos partidos, Matheus tem vantagem. Prefiri o Ugarte, mudando as características com o Palhinha. Vamos fazendo gestão. Às vezes funciona, outras vezes não.