Amorim: "Luta pelo título? Vou desligar a televisão daqui a duas semanas..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o ​​​​​​​Paços de Ferreira-Sporting (0-3), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Vai defrontar o Benfica na penúltima jornada: "Pensamos um bocado na primeira volta, em que vínhamos de uma série a marcar muitos golos e não sofríamos há cinco jogos, depois começou-se a falar muito do Benfica e perdemos na Madeira. Temos uma responsabilidade, ainda vamos jogar com o Marítimo e vamos dar o máximo para sermos justos, depois há a luta pelo título. Vou desligar a televisão daqui a duas semanas e não ligo até começar outra vez [o campeonato], porque já sei como é que é. Mas vamos fazer o nosso papel neste momento".

Tanlongo vai ao Mundial sub-20? E o que pretendia com o posicionamento de Morita no meio campo? "Sim, vamos dispensá-lo. Ele fez um trabalho excelente e cresceu bastante fisicamente nos últimos tempos. Teve um período sem treinar, não teve muitas oportunidades mas é um jogador em que acreditamos muito. Ainda não vimos todo o potencial porque o treinador nao o utilizou muito, mas de certeza que vai dar muitos frutos no futuro. Ele vai jogar no Mundial pela Argentina. O Morita queríamos que estivesse na mesma linha do Ugarte e foram indicações normais de jogo".