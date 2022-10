Amorim lembrou o Alverca mas há mais perigo à 3.ª eliminatória

Este século o Sporting caiu duas vezes na entrada em prova. Alverca, em 2019/20, e Moreirense, em 2012/13, surpreenderam os leões.

Rúben Amorim lembrou na conferência de Imprensa de antevisão de que o Alverca, há três anos, do terceiro escalão, arredou o Sporting da Taça. Esse 2-0 fora, em 2019/20, deixou perplexa a equipa de Silas e fragilizaria mais o treinador nos leões. Mas este século também em 2012/13 o Moreirense frustrou a turma leonina e ganhou 3-2, adiantando-se decisivamente no prolongamento pela igualdade a duas bolas no fim dos 90 minutos.

Esse foi, na altura, o quarto jogo seguido sem ganhar e Oceano Cruz, que assumira a equipa após a saída de Sá Pinto, não venceu qualquer dos quatro encontros que ministrou. Vercauteren chegaria depois, mas os leões ficaram, entre todas as competições, oito jogos sem ganhar.

Quanto à rivalidade com o Varzim, o Sporting só perdeu quatro vezes a jogar fora com os poveiros, a última data de 1982. Na Taça de Portugal, foram cinco vitórias para os leões em outros tantos confrontos, a última na temporada passada. No entanto, só uma destas aconteceu fora: no caso em 1978.