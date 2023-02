Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Estoril, marcado para esta segunda-feira (19h00) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin

Hora de Tanlongo? "Precisa de tempo. Ugarte precisou mais ou menos do mesmo tempo. Ugarte já estava em Portugal. Está a crescer e tem de ultrapassar os outros."

Mateus Fernandes e Essugo: "Não vejo como segunda oportunidade. Na Madeira, tínhamos o Morita lesionado e Pote castigado. É fazer as contas aos médios centro. Têm de jogar pela equipa B. Vão subindo e descendo. Dário Essugo e Mateus Fernandes não desapareceram. Depende do rendimento e da quantidade de opções. Poderá ser uma possibilidade. Vamos ver. Dário Essugo foi titular com 17 anos, Mateus Fernandes com 18. Chermiti foi titular com Paulinho recuperado. Quem tiver de jogar, vai jogar. Mateus não precisa de uma segunda oportunidade. Não conseguiram descobrir que Dário Essugo está lesionado? Mateus não precisa de segundas oportunidades. Estamos numa fase decisiva."

Pote na Seleção? "Espero que sim. Há muita gente para escolher. É difícil meter os nossos e tirar os outros. Veremos como jogará o mister Martínez. Se jogar com três centrais, poderá ajudar o Inácio. Há muito por onde escolher."