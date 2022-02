Amorim inclui jogadores da formação no primeiro treino pós-Estoril

Regresso ao trabalho, para preparar o jogo com o Marítimo (agendado para sábado, às 18 horas), vai ocorrer na quarta-feira

Poucas horas depois de o Sporting ter batido (3-0) o Estoril, em Alvalade, Rúben Amorim orientou, na manhã desta segunda-feira, um treino na Academia de Alcochete, cuja maior novidade foi a inclusão de atletas da "cantera" leonina.

Os jogadores que foram titulares diante da formação estorilista, no duelo relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin, realizaram apenas trabalho de descompressão e recuperação física no ginásio, enquanto os restantes estiveram no relvado.

Rúben Amorim decidiu juntar aos elementos da equipa principal, no treino com bola, vários elementos da formação do Sporting, segundo informou, esta segunda-feira, o clube de Alvalade, através de uma nota no sítio oficial na Internet.

O treinador sportinguista vai dar folga ao plantel principal esta terça-feira. O regresso ao trabalho, para preparar o jogo com o Marítimo (agendado para sábado, às 18 horas), vai ocorrer na quarta-feira, em Alcochete.