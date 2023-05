Amorim quer Sporting comprometido até final: "Se vamos cair, será com dignidade"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Paços de Ferreira-Sporting (0-3), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre as contas do terceiro lugar e o facto de ter todos os avançados disponíveis: "A equipa tem crescido, tivemos dois empates na fase final que nos impediram de lutar por outras coisas, mas temos tido um crescimento gradual. Faltam três jogos e nós temos é de vencer os nossos, se pensarmos nisso vamos perder o foco que temos tido, de melhorar de semana a semana. O campeonato neste momento não me diz muito, mas se conseguirmos encurtar de quatro [pontos] para um, mesmo na última jornada onde já não há hipóteses, temos de o fazer, porque é a nossa identidade. Se vamos cair, vamos cair com dignidade e fazer o máximo até ao fim".

Gostaria que o campeonato começasse agora? "Obviamente, mas não vale a pena ter esse pensamento. O campeonato começa agora mas é o próximo, não este. Os campeonatos não começam na pré-época, é agora. Estamos a terminar, mas tudo o que aproveitarmos agora, vamos ter frutos no próximo. Não estou a chorar por um tempo que não podemos fazer, mas sim o próximo campeonato começa agora".