Amorim garante: "Se Adán for despenalizado, no máximo vai para o banco"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 20h30 de domingo.

Com Adán castigado depois do vermelho visto frente ao Marítimo, Franco Israel será titular no dérbi com o Benfica e merece toda a confiança por parte de Rúben Amorim, mesmo que o espanhol venha a estar disponível após recurso. "O Franco está claramente preparado. Desde que o Adán levou o vermelho que estava claro na minha cabeça que era o Franco que ia jogar, porque tem evoluído muito e é, a seguir ao Adán, o guarda-redes mais preparado para a baliza. Confiança total no Franco", afirmou na conferência de antevisão. "Se Adán for despenalizado, no máximo vai para o banco. Quem vai jogar será Franco Israel", assegurou.

Amorim foi convidado, por outro lado, a eleger o dérbi mais marcante da carreira. "Todos são marcantes. Para mim, talvez, o que mais me marcou foi o dérbi quando era miúdo, quando jogava no Benfica. Ligando a este jogo, o primeiro dérbi que tivemos em Alvalade, em que vencemos com um golo do Matheus Nunes, foi um passo muito importante. Fizemos nove pontos à frente do Benfica, nessa altura, e foi um momento muito importante. O Sporting não ganhava um dérbi em Alvalade há muito tempo."