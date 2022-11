Amorim garante que Trincão ainda está a "metade": "É um grandíssimo jogador"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Famalicão, marcado para este domingo (20h30)

Rendimento de Trincão: "Não vimos metade do Trincão. É uma questão mental. Ele não tem de ter pressa. Tenho a certeza que, quando estiver desbloqueado, é um grandíssimo jogador. Vejo que, às vezes, o jogo não lhe sai, mas a forma como treina a seguir... Os jogadores têm um timing. Todos precisam de tempo. Pote não, parecia que estava aqui há muito. Nem vimos 50% do Trincão."

Portugal contra Uruguai: "Estou 100% com Portugal. Tudo o que seja eliminar o Uruguai...ótimo. Preciso dos jogadores mais cedo. Vou estar a torcer para Portugal. Já disse a Coates que marcamos os voos, já."

Que jogadores beneficiam com paragem: "Não muda assim tanto. Pode mudar todas as alternativas. Sotiris é quem precisa mais. Temos jogadores de equipa principal que vão aos sub-19. Há jogadores, como Essugo, que vão ter mais tempo connosco. Vai ajudar a equipa. Podemos fazer uma ou outra alteração na defesa: poder defender com quatro, com cinco. Vamos aproveitar cada minuto para melhorar. O Sotiris é quem precisa mais para se nivelar com o resto da equipa."