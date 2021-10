Amorim garante Pedro Gonçalves e deixa revelação sobre Inácio: "Tem tido azar"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Belenenses, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Rúben Amorim afirmou esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Belenenses, que Pedro Gonçalves, salvo algum imprevisto, será titular na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Ninguém tem lugar garantido. Está a recuperar índices físicos. Vai iniciar o jogo", vincou na conferência de imprensa, não garantindo o mesmo sobre outro jogador que esteve ausente por lesão. "O Inácio, que também estava apto, sofreu ontem um toque no pé, também tem sido azar. O Pedro Gonçalves é certo, Inácio sofreu o toque, vamos ver, não queremos estar a arriscar", desvendou.

Sobre a alegada dependência da equipa no que toca a Pedro Gonçalves, o técnico leonino afirmou: "A equipa não está dependente do Pote. A equipa fica mais forte com ele. Tem características únicas, estava num bom momento. A ausência dele teve impacto porque marcara muitos golos. Não sei se a equipa ganharia na Liga dos Campeões com o Pedro Gonçalves. Teve mais a ver com o treinador. É uma boa notícia o regresso dele, pelo espírito que dá a equipa, pela forma divertida com que ele se apresenta e pela qualidade que tem. Sentimos a falta dele, obviamente. Agora, tem que lutar e ganhar o lugar dele na equipa."

A partida com o Belenenses, no Restelo, tem início às 20h45 de sexta-feira.