Amorim garante "não ultrapassar patamar" por Sarabia: "Aconteceu o mesmo com o João Mário"

Declarações do treinador do Sporting em antevisão ao duelo com o anfitrião Tondela, relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin (agendado para este sábado)

Sarabia foi a melhor contratação? "O Pablo adaptou-se bem a uma realidade diferente e, sobretudo, a um espírito de equipa totalmente diferente. A equipa é claramente a vedeta, o centro de tudo. Tem números fantásticos, cresceu taticamente, defensivamente... Vejo com agrado ter um jogador desse calibre e com grande e forte humildade. Não diria que é a maior contratação, é uma grande contratação. Vejo o Pote jogar, o Ugarte, o Nuno Santos, Tabata, Matheus Reis... Todos cresceram muito, deram contributo, estão todos no mesmo patamar. Teremos, quando eu sair, retorno financeiro, pois não pretendo que sejam vendidos enquanto cá estiver."

Continuidade do Sarabia no plantel na próxima época? "Temos um patamar [máximo financeiro], é muito claro. Não vamos ultrapassa-lo por ninguém. Já aconteceu, no ano passado, com o João Mário [saído do clube]. É um risco que não se cruza. Não sei o dia de amanhã, mas sabemos a realidade do nosso futebol em comparação com os grandes clubes da Europa. Se tivermos que arranjar outras soluções, é isso que vamos fazer."