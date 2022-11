Amorim deixa uma garantia: "Aconteça o que acontecer, não abandono"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Vitória de Guimarães (20h30), marcado para sábado e referente à Liga Bwin.

Motivação: "Estamos a lutar porque é a nossa vida, o nosso emprego. O nosso orgulho. Levo muito a peito, isso. Perdemos alguns objetivos, mas a vida continua. Ainda temos campeonato, taça da Liga, Liga Europa. Toda a gente aqui dentro tem de pensar que estas fases acontecem. Já fui jogador e, começando a ganhar, a motivação aparece. Há sempre maneira. Não preciso de motivação. É uma questão de orgulho, mais do que contestação. Acredito que eles pensam o mesmo do que eu."

Garantia de continuidade: "Vou ser treinador do Sporting até ao final da época, pelo menos. Sou responsável. Seria fácil dizer que ia sair. Ia abandonar os meus jogadores numa fase difícil. Até ao fim da época não há conversa sobre saída. Ficando nós em 10º, em 11º. Foi uma bênção vir para o Sporting. No fim, fazemos reuniões com a direção e vemos. Não queria estar a falar em renovações. Aconteça o que acontecer, não vou abandonar os rapazes."