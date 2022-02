Amorim "finta" castigos originados pelo Clássico: "Ultrapassa-me, é necessário reestruturar o futebol"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin, agendado para este domingo (18 horas)

Semana de muita exigência a nível mental: "Não passei uma mensagem especial [após a derrota do Manchester City]. Sentiu-se [desgaste] no primeiro treino com toda a gente. É normal, mas hoje foi completamente diferente. Tínhamos uma ilusão muito grande, acreditamos sempre, quando acontece algo assim, como contra o City, é difícil, mas faz parte de uma equipa que, apesar das diferenças, está habituada a ganhar."

Slimani e Edwards: "O Edwards é um pouco como o Ugarte. Fui questionado por não dar utilização ao jogador. Todos precisam de perceber bem as dinâmicas da equipa, até o ritmo de treino é diferente, há outros pormenores que contam. Tenho a certeza que o Edwards vai ser um grande jogador. Dum momento para o outro, o Ugarte cresceu muito. Estava a sentir-se em casa e a relacionar-se com os colegas. O Slimani e o Edwards estão prontos para ajudar, mas não há qualquer pressa."

Opinião sobre os castigos relativos aos incidentes no clássico: "Não quero estar a alongar-me. Falo sobre futebol, isso ultrapassa-me. Não vai mudar muito, é necessária uma reestruturação no futebol português."

Obrigação em vencer o Estoril: "Obviamente, pois ganhamos mais vantagem em relação ao Benfica, no que toca à Champions. É muito importante ganhar ao Estoril."

Ascensão de Matheu Nunes: "De repente, há jogadores que têm um clique. Entram na equipa e nunca mais saem. O Daniel Bragança é muito importante para nós. Não o quero deixar sair, e não vai sair, apesar da pouca utilização. Tem sido prejudicado pela capacidade que o Matheus tem demonstrado. Tem a ver com o momento de cada um. Gosto muito do Daniel Bragança, que é prejudicado pelo treinador. O momento dele vai chegar mais cedo ou mais tarde. É um grande talento."