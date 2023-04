Amorim: "Fazer os mesmos erros que fizemos na primeira jornada, torna-se difícil"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Casa ​​​​​​​Pia-Sporting (3-4), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi um dia onde nós vínhamos a queixar-nos da forma como definíamos. Hoje definimos bem, faltou o resto. Quase todos os ataques com perigo do Casa Pia foram golo. Cometemos os mesmos erros com o Braga no início da época. Tivemos sempre o controlo do jogo, perante um Casa Pia organizado e com um excelente treinador, mas sempre que eles foram lá marcaram. Houve displicência da nossa parte, faltas marcadas rápido... Demos a bola ao adversário após termos estado por duas vezes em vantagem."

Melhorar: "Temos muito para melhorar, não em termos táticos nem de potencial, é de mentalidade. A diferença de valores é muito grande e [o resultado] acaba por ser justo, mas é duro para o Casa Pia, que ficou com 10 e fez um excelente jogo".

Três golos sofridos: "Foram lances casuais e quando digo casuais é porque [o Casa Pia] não foi uma equipa que criou vários lances, mas foram decisivos. Ainda não os vi mas sei o que aconteceu. Quando assim é, dependendo das fases, há delas em que podemos fazer tudo e não marcam golos, e depois noutras acontece. Fazer os mesmos erros que fizemos na primeira jornada... torna-se difícil. Estamos numa fase em que não estamos a lutar pelo campeonato, mas não podemos cometer estes erros".