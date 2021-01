Amorim faz dedicatória dupla e atira: "Vai ser engraçado lidar agora com os jogadores"

Treinador do Sporting falou à Sport TV logo após a conquista da Taça da Liga (vitória sobre o Braga por 1-0).

Segunda Taça da Liga como treinador: "Cada uma tem um sabor diferente, este ano ainda mais, pela juventude do grupo, pelo momento difícil em que surgiu e pela entrada no ano passado, a começar com uma remodelação, naquilo que foi uma aposta arriscada do Hugo [Viana] e do presidente."

Dedicatórias: "O Tabata, que é o único jogador que não consegue estar cá e estamos a pensar nele. O Alex [Alexandre Rodrigues], o nosso enfermeiro que passou por tantos surtos e até de roupeiro fez. Quero dar-lhes um abraço."

Lançado ao ar na festa dos jogadores: "Sim, há sempre o medo de cair, tenho a sorte de não engordar como o Sousa [ex-jogador e comentador da Sport TV], mas é sempre um momento bom, ainda estamos um pouco nervosos com tudo. Foi difícil com a expulsão dos dois treinadores."

Troféu dá confiança? "É óbvio que nos dá outra confiança, consolida um pouco o projeto. Vimos na semana do Rio Ave e logo após a eliminação da Madeira que surgiu logo desconfiança, mas mesmo que perdêssemos esta taça não íamos mudar. Agora, que isto nos dá um balão para trabalharmos, dá. Temos um grupo jovem, que vai sofrer muito, temos um jogo no Bessa muito importante. Temos de saber festejar, vai ser engraçado lidar com jogadores que ainda não tinham vencido nenhum troféu e trazê-los à terra. Seria pior se tivéssemos perdido, aí a preparação seria diferente."

Sobre a "estrelinha": "Acho que é importante na nossa vida procurarmos isso, não com táticas, mas sim com o espírito de toda a gente. Daí ter falado no Alex [enfermeiro], tão importante como foi hoje o Coates, que fez um jogo irrepreensível. Temos momentos que nos dificultam a vida, em que temos de segurar a bola e até fazemos um passe de calcanhar, mas temos uma crença muito grande."