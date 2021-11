Amorim: "Fase do Benfica? Temos que nos focar aqui. Demorou a construir este ambiente"

Declarações do treinador do Sporting durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin

Momento desportivo no Benfica: "Não falamos dos rivais. O que eu posso dizer a toda a gente do Sporting é que, há um mês atras, tínhamos duas derrotas na Champions, estávamos atrás do Benfica no campeonato, o Benfica ia em primeiro lugar, lançado na Champions... O futebol muda muito. Não há bem que dure para sempre. Estas séries de vitórias não se costumam alongar e temos que tentar combater isso. Temos que ser humildes contra o Paços de Ferreira. Temos a qualidade de encarar todos os jogos da mesma maneira. Respondendo diretamente, é indiferente o que se passa nos rivais, temos que nos focar aqui. Demorou a construir o ambiente que temos aqui. Isso depende muito da forma como abordamos cada jogo e como olham para nós. Fazendo isso, estamos mais perto de garantir a nossa paz."

Condições fisicas do TT e do Porro: "O Tiago Tomás está recuperado e fez apenas dois treinos. Hoje, esteve mais livre. Vai ser convocado, não pode jogar muito tempo, mas gostamos muito do TT, tem umas características únicas. O [Pedro] Porro está fora, assim com da seleção espanhola]. Há que olhar para o lado positivo. Temos duas semanas para o recuperar, para uma nova série de muitos jogos. Temos o [Ricardo] Esgaio e vamos levar o [Tomás] Esteves. O Porro tem a sorte de ter duas semanas sem competição, tem que aproveitar ao máximo, recuperar bem, porque depois é difícil voltar à equipa, como acontece com todos."