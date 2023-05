Amorim: "Falta de pressão? Já provámos no passado que não era por títulos..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o ​​​​​​​Paços de Ferreira-Sporting (0-3), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi uma exibição bastante completa. Com posse, dificultámos a pressão do Paços, sempre que eles pressionaram nós saímos bem e com perigo. Tivemos oportunidades e o [primeiro] golo não ajuda uma equipa que luta pela vida e que estava bem organizada. Isso deixou-os em baixo e nós mantivemos o ritmo. Devíamos ter feito mais golos na primeira parte, mas fizemos dois e depois mantivemos o ritmo, bom jogo".

Equipa pareceu solta. Isso é fruto de não haver pressão? "Não sei dizer, acho que não porque já provámos que não era por títulos que estes jogadores não tinham exibições boas. Não sei, mas estamos com um ritmo bom e alguns jogadores demoraram a entrar na época. Trincão, Manu [Ugarte], Morita, os centrais com boa capacidade... Isto é crescimento da equipa, se isso tem a ver com pressão dos títulos, não sei".