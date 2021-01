Amorim fala "do outro lado" e dá exemplo do Boavista antes do dérbi

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi com o Benfica, agendado para as 21h30 de segunda-feira.

Jogos contra boas equipas com resultados positivos: "São importantes para o crescimento, ganhar ajuda sempre mas não vai ter influência. São equipas diferentes, ainda não defrontamos o Benfica, é um jogo com peso diferente dos dois lados. Já estive do outro lado e sei qual é esse peso. A equipa está a fazer um bom campeonato, estamos num bom momento, mas no futebol muda tudo muito rápido, tivemos uma fase menos boa, com dois resultados menos positivos, agora estamos num bom momento outra vez. Vamos dar o máximo, temos a nossa estratégia, vamos fazer o nosso tipo de futebol, levar o jogo para o nosso estilo. A equipa vai estar preparada. Jogos com outras equipas não têm influência."

Se o Sporting ganhar, o Benfica fica arredado da luta do título? "Nada fica decidido amanhã, ainda nem entramos na segunda volta, há muitos jogos, muitas equipas boas. Temos o exemplo do último adversário que tivemos [Boavista], a única vitória que tinham era contra o Benfica. Tudo pode acontecer. Se o Sporting ganhar, o Benfica perde três pontos, não tira o Benfica do título e não dá o campeonato ao Sporting. Dá-nos mais confiança. É um jogo especial mas não tirará o Benfica da rota do titulo."