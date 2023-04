Amorim fala do erro de Adán: "Sei o guarda-redes que ele é..."

Declarações de Rúben Amorim após o Juventus-Sporting (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Erro individual de Adán: "Acima de tudo pensar que sem ele não estaríamos aqui. Depois que quando um erra erram todos, no futebol há épocas assim. Podemos dar a volta na quinta-feira, temos de ser inteligentes. O resultado está curto e não há a regra dos golos fora. Temos oportunidade, temos de ser inteligentes jogadores, staff e público. Temos capacidade para vencer com o apoio do nosso público. Não perdíamos há algum tempo, custa muito o que é um bom sinal, a sensação da derrota custa muito. A melhor forma de preparar o jogo é ganhar em Arouca."

Responsabilidade de Adán e ausências: "Há jogadores com pouca experiência. Faz parte do projeto, saíram jogadores importantes, estamos a construir outros porque os que saíram por muito dinheiro também eram desconhecidos. Estamos a voltar a fazer esse trabalho. Não seríamos campeões sem o António. A responsabilidade é do treinador e tenho a confiança da Direção. É a mesma coisa, tem a confiança do treinador porque sei o guarda-redes que ele é. Voltámos a sofrer um golo que não podíamos ter sofrido e falhámos muitas, contra equipas deste calibre assim torna-se impossível ganhar e já no nosso campeonato torna-se impossível ganhar quando falhamos tantas oportunidades".