Amorim fala de um grupo louco, desculpa Nazinho e agradece ao VAR

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate em Londres com o Tottenham (1-1), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Paulinho: "Todos fizeram bom jogo, não acho que tenha sido a melhor primeira parte. Entrámos com personalidade e notou-se quando estivemos frescos. Depois houve quebra e também houve mérito do Tottenham, grande equipa, o Conte mudou e carregou mais no lado direito. Mérito deles. Tentámos alterar mas não fomos capazes."

Grupo equilibrado: "Já sabíamos que era um grupo muito equilibrado, que deu muitas voltas. Custa-nos porque demos dois jogos de borla com o Marselha. Mas correspondemos, é um sinal importante da equipa. Estamos na decisão e temos agora o Arouca. O grupo é equilibrado, vamos lutar pelo primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. É excitante. Vamos ver. É pelo campeonato que vivemos estes momentos. Não vamos pensar na terça-feira e sim no sábado com o Arouca."

Golos falhados por Nazinho: "Não há que focar nisso. O Nazinho não os fez mas esteve lá e passou para uma posição pouco habitual. Tem de melhorar jogo a jogo, não tem de pensar nisso. Apareceu isolado e não fez golo. Faz parte do processo. Merecemos o ponto, jogámos com equipa com poderia grande. Foram claramente superiores na segunda parte e temos de aceitar. Os meus jogadores muito cansados, sofrer como equipa também ajuda a crescer. Sair sem um ponto seria muito injusto."

Golo anulado: "Não vi as imagens, claro que ele está descontente e eu muito contente. Estava a perguntar o outro resultado para gerir as emoções. Foi jogo emocionante e muito difícil."

Edwards: "Pode ser muito bom, mas tem de melhorar. Tem de manter o nível na primeira e segunda parte. Tem qualidade."

VAR: "Gosto porque é justo a maioria das vezes. Há problemas às vezes, são decisões difíceis. Para mim foi bom. Para mim é bom para melhorar o futebol. Para os adeptos às vezes não é tão bom."