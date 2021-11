Declarações de Rúben Amorim no final do Sporting-Varzim (2-1)

Jovane foi substituído aos 58 minutos do Sporting-Varzim, cinco minutos muito depois de ser protagonista de um lance arrepiante. O avançado leonino, já dentro da área da equipa poveira, escorregou, prendeu o pé no relvado e ficou com queixas no joelho esquerdo. O jogador ainda foi assistido, mas acabou por ceder o lugar a Pedro Gonçalves depois de um lance em que ficou evidente o mau estado do relvado de Alvalade.

Na sala de imprensa, questionado sobre o estado de Jovane, o treinador Rúben Amorim disse: "Não temos ainda o que dizer, temos de esperar pelos exames. Ele está abatido e estaremos cá para resolver o que for necessário".