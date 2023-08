Amorim fala de Hjulmand e das diferenças para Palhinha e Ugarte

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

O que traz Hjulmand: "Para momentos difíceis como na segunda parte, um controlo maior do jogo. Tivemos o azar do Daniel Bragança ter a pancada na cabeça e ter saído, porque não estava muito bem ao intervalo. Penso que é um jogador que nos vai trazer essa segurança em certos momentos para controlar melhor os jogos".

Mais Palhinha ou Ugarte: "Eles não eram muito diferentes. A verdade é que as estatísticas... Diria que é um misto dos dois e esperamos que assim seja, porque foram dois jogadores que marcaram o Sporting e, portanto, esperamos ter mais um a marcar o seu espaço no Sporting".

Satisfeito com a operação: "Estou satisfeito com os meus jogadores, mas não com a segunda parte. Ganharam, abrir os olhos e, agora, começarmos a trabalhar a pensar no Casa Pia".

