Amorim fala de Edwards e Slimani: "Tem um passado bom contra o FC Porto..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o FC Porto, sexta-feira, às 20h15.

Edwards e Slimani: "De acordo com as características do Edwards, é dos melhores do campeonato. Slimani chegou agora, tem de se ambientar. Tem um passado muito bom contra o FC Porto. Pode ajudar de início ou saltando do banco. Quando tiver de jogar, vai jogar. Aqui somos todos titulares. Somos todos iguais e temos de fazer o nosso trabalho em prol da equipa."

Um Sporting agressivo no Dragão: "Treinámos para isso. É a nossa identidade. Sabemos que vamos encontrar uma equipa igualmente agressiva. Sabemos que temos uma responsabilidade de vencer e somos nós que estamos em desvantagem."

Opções: "Só o Pote é que não pode e Porro está castigado. De resto, vão todos, a equipa que achamos que é a melhor para vencer."

Pressão: "A pressão faz-nos crescer, mas era melhor a pressão de ter seis pontos de avanço. É uma pressão que vai fazer parte da vida dos jogadores e que é boa. Temos uma Taça, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal, nos oitavos de final da Champions. Essa pressão é boa, mas preferia ter seis pontos de avanço."