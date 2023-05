Amorim fala das declarações de Varandas e do jogo com o Benfica: "Muito mal estaríamos..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo, marcado para sábado (20h30) e referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Era melhor para o Sporting que o Benfica fosse campeão esta jornada, visto que se defrontam na seguinte?"É indiferente quem é campeão. Os objetivos são nossos, não têm a ver com Benfica e FC Porto. Queria que o FC Porto não fosse campeão [contra o Sporting, em 2019/20] para os jogadores não sentirem essa dor, caso acontecesse. Prefiro jogar contra o Benfica na máxima força, sem fazer festa. Não tenho preferência. Quando nós não somos campeões, perdemos, e o resto não interessa. O foco está no Marítimo."

Varandas fala sobre arbitragem, Rúben Amorim não fala. Há um conflito na comunicação entre presidente e treinador? "O presidente está acima do treinador. Eu falo daquilo que me compete. O presidente, como responsável, tem de falar de todas as vertentes do jogo. Não vejo conflito na comunicação. O treinador tem uma estratégia, que é não falar de arbitragens."

Evitar que o Benfica fosse campeão quando as equipas se defrontarem na 33.ª jornada teria o mesmo sabor de um título? "Muito mal estaríamos nós se estivéssemos a comparar a alegria de um título com a vitória contra o Benfica. Queremos ganhar títulos e não jogos. Adeptos não pensam assim? Não posso pensar como os adeptos. Só vamos festejar campeonatos. Não sou ingénuo, sei o significado dos adeptos. O objetivo é festejar campeonatos."